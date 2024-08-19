Москва, 19 августа, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт встречу с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном в ходе его официального визита в Москву 20–22 августа. Об этом 19 августа сообщили в пресс-служба российского правительства.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян

«Ли Цян <…> будет принят президентом Российской Федерации В. В. Путиным», — привело слова представителя пресс-службы радио Sputnik.

Уточняется, что премьер Госсовета прибудет в Россию по приглашению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для проведения 29-й регулярной встречи глав правительств. В ходе неё стороны обсудят вопросы развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия двух стран.

При этом особое внимание планируется уделить наращиванию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в том числе продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и в других областях.

По итогам встречи стороны планируют подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай готов вместе с Россией поддерживать друг друга в защите своих основных интересов. Он также назвал российско-китайские отношения стабильными и независимыми.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай должны вместе противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии, внося свой вклад в благополучие и процветание. Единая позиция Москвы и Пекина заключается в том, что необходимо сделать всё, чтобы не позволить разрушить структуры АСЕАН, добавил он.