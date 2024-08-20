Москва, 20 августа, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Александр Моисеев проведёт переговоры в Индии о развитии сотрудничества в военно-морской области, в том числе о проведении учений, обмене визитами кораблей и взаимодействии в сфере военного образования. Об этом 20 августа сообщили в российском Министерстве обороны.

TASS /ZUMA

Уточняется, что официальная делегация Минобороны РФ под руководством Моисеева ранее прибыла в Индию.

«Планируется, что в ходе деловых переговоров стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы развития российско-индийского сотрудничества в военно-морской области», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля фрегат западного военно-морского командования ВМС Индии INS Tabar («Боевой топор») прибыл в Санкт-Петербург для празднования Дня Военно-Морского Флота России. Корабль, оснащённый системами вооружения класса «земля — воздух» и созданный с использованием стелс-технологий, построили на Балтийском заводе в 2004 году.

Президент России Владимир Путин 28 июля отдельно приветствовал корабли КНР, Индии и Алжира, принимавшие участие в главном военно-морском параде кораблей в Петербурге. Глава государства также поздравил с Днём ВМФ экипажи принимавших участие в мероприятии российских кораблей.