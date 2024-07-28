Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил экипажи принимающих участие в главном военно-морском параде кораблей с Днём Военно-Морского Флота РФ, а также приветствовал корабли КНР, Индии и Алжира.

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«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем Военно-морского флота!» — заявил глава государства в ходе прохождения на катере перед парадным строем участвующих в параде кораблей.

В ответ на это экипажи кораблей пожелали здравия главнокомандующему Вооружёнными силами России и ответили на поздравление президента троекратным «Ура!».

Глава государства также отдельно приветствовал зарубежных моряков, принимающих участие в главном параде ВМФ РФ, в том числе учебный корабль «Суммам» ВМС Алжира, эсминец с управляемым ракетным оружием «Цзяоцзуо» ВМС Народно-освободительной армии Китая и фрегат «Табар» ВМС Индии. В качестве гостей на параде присутствуют командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин и командующий ВМС Республики Союз Мьянма контр-адмирал Хтейн Вин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 июля в Петербурге начался главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Сигнал к началу празднования дал залп салютной батареи Петропавловской крепости.

После этого катер с Путиным и министром обороны РФ Андреем Белоусовым приблизился к парадному строю военных кораблей. Глава государства также заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева о готовности к параду.