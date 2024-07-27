Санкт-Петербург, 27 июля, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Фрегат INS Tabar («Боевой топор»), приписанный к западному военно-морскому командованию ВМС Индии прибыл в Санкт-Петербург на празднование Дня Военно-морского флота России. Об этом 27 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Александр Гальперин/РИА Новости

Фрегат пришвартовался на Английской набережной в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Ранее это судно участвовало в Главном военно-морском параде в честь 325-летия российского флота, прошедшем 25 июля 2021 г. в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Фрегат INS Tabar, оснащённый системами вооружения класса «земля — воздух» и созданный с использованием стелс-технологий, построили в 2004 году на Балтийском заводе. В эксплуатацию фрегат был введён 19 апреля того же года в Калининграде.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля в акватории Невы в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция Главного военно-морского парада ко Дню Военно-морского флота России. В репетиции парада приняли участие малые ракетные корабли «Град» и «Наро-Фоминск», базовый тральщик «Александр Обухов», десантный катер «Алексей Баринов». Главный военно-морской парад состоится 28 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в параде в Санкт-Петербурге в день ВМФ.