Торецк, ДНР, 20 августа, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Российские военные полностью освободили посёлок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши ребята выбили противника. Сейчас идёт зачистка», — процитировала его «Газета.Ru».

Он добавил, что 46-я отдельная аэромобильная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ), базировавшаяся в районе населённого пункта, отступила в сторону села Нелеповка. Над Нью-Йорком был поднят российский флаг.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа российские войска взяли в оперативное окружение группировку ВСУ между Торецком и Нью-Йорком. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский добавил, что ВС России имеют существенные успехи по всей линии боевого соприкосновения, в особенности в районах населённых пунктов Гродовка и Новогродовка в ДНР.

18 августа подразделения группировки войск «Центр» освободили Свиридоновку в ДНР. 19 августа российские военные освободили населённый пункт Артёмово, относящийся к Дзержинской агломерации.