Москва, 20 августа, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Бывшую журналистку «Ведомостей» и РБК Оксану Гончарову, которую ранее коллегия присяжных признала виновной в убийстве гражданского мужа, приговорили к семи годам заключения. Такое решение вынес Электростальский городской суд Подмосковья, сообщил «Коммерсантъ».

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Гособвинитель просил для Гончаровой восемь лет колонии. Также подсудимая, которая настаивала, что стала жертвой домашнего насилия и только оборонялась, должна выплатить родителям погибшего по 1 млн рублей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Сторона защиты заявила, что будет обжаловать приговор и добиваться минимального наказания, которое с учётом вердикта присяжных составляет шесть лет колонии.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа коллегия присяжных Электростальского городского суда Московской области признала Гончарову виновной в убийстве гражданского мужа Александра Самусева. Её адвокат Александр Гаранин отметил, что, по мнению присяжных, его подзащитная заслуживает снисхождения.

Убийство, согласно материалам дела, произошло в 2022 году. Гончарова пришла домой и вступила в конфликт с сожителем. Женщина нанесла ему несколько ударов ножницами, в результате которых мужчина впоследствии умер. Погибший был ранее судим за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью.

Защита экс-журналистки утверждала, что она действовала в целях самообороны. В ходе конфликта сожитель употреблял алкогольные напитки. Именно он первым ударил женщину ножницами. По словам адвоката, Гончарова регулярно подвергалась насилию со стороны гражданского мужа, а его гибель стала следствием превышения мер самообороны.