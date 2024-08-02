Электросталь, Московская область, 2 августа, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову признали виновной в убийстве гражданского мужа. Соответствующий вердикт вынесла коллегия присяжных Электростальского городского суда Московской области.

Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Оксана Гончарова

Адвокат Гончаровой Александр Гаранин подтвердил информацию. Он добавил, что, по мнению присяжных, его подзащитная заслуживает снисхождения.

Убийство, согласно материалам дела, произошло в 2022 году. Гончарова пришла домой и вступила в конфликт с сожителем Александром Самусевым. Женщина нанесла ему несколько ударов ножницами, в результате которых он впоследствии умер. Погибший был ранее судим за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью.

Защита экс-журналистки утверждала, что она действовала в целях самообороны. В ходе конфликта сожитель употреблял алкогольные напитки. Именно он первым ударил женщину ножницами. По словам адвоката, Гончарова регулярно подвергалась насилию со стороны гражданского мужа, а его гибель стала следствием превышения мер самообороны.

Оглашение приговора суда ожидается 19 августа. Бывшей журналистке после вердикта присяжных о снисхождении грозит заключение сроком не более 10 лет, написал «Ъ».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года жителя Екатеринбурга заподозрили в истязании своей сожительницы с применением гвоздей и легковоспламеняющейся жидкости. Стражи порядка установили, что фигурант работал сварщиком в одной из городских автомастерских. Ранее он был не раз судим за совершение кражи, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомашиной, за открытое хищение чужого имущества, а также за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.