Присяжные признали экс-журналистку Гончарову виновной в убийстве
Экс-журналистку РБК Гончарову признали виновной в убийстве мужа
Электросталь, Московская область, 2 августа, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову признали виновной в убийстве гражданского мужа. Соответствующий вердикт вынесла коллегия присяжных Электростальского городского суда Московской области.
Адвокат Гончаровой Александр Гаранин подтвердил информацию. Он добавил, что, по мнению присяжных, его подзащитная заслуживает снисхождения.
Убийство, согласно материалам дела, произошло в 2022 году. Гончарова пришла домой и вступила в конфликт с сожителем Александром Самусевым. Женщина нанесла ему несколько ударов ножницами, в результате которых он впоследствии умер. Погибший был ранее судим за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью.
Защита экс-журналистки утверждала, что она действовала в целях самообороны. В ходе конфликта сожитель употреблял алкогольные напитки. Именно он первым ударил женщину ножницами. По словам адвоката, Гончарова регулярно подвергалась насилию со стороны гражданского мужа, а его гибель стала следствием превышения мер самообороны.
Оглашение приговора суда ожидается 19 августа. Бывшей журналистке после вердикта присяжных о снисхождении грозит заключение сроком не более 10 лет, написал «Ъ».
Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года жителя Екатеринбурга заподозрили в истязании своей сожительницы с применением гвоздей и легковоспламеняющейся жидкости. Стражи порядка установили, что фигурант работал сварщиком в одной из городских автомастерских. Ранее он был не раз судим за совершение кражи, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомашиной, за открытое хищение чужого имущества, а также за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.