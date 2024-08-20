Вашингтон, 20 августа, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его политическая оппонентка от демократов вице-президент Камала Харрис отказалась принять участие в дебатах на телеканале Fox News. Об этом Трамп сообщил 19 августа в своей социальной сети Truth Social.

Stephanie Scarbrough/AP/TASS Камала Харрис

«Камала Харрис только что известила нас, что она не будет участвовать в дебатах на площадке Fox News», — уточнил Трамп.

Политик отметил, что такое развитие событий его не удивило, и уточнил, что 4 сентября, в день предполагаемых дебатов с Харрис, он ответит на вопросы избирателей на площадке телеканала Fox News.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис и привлёк бывшую конгрессвумен от демократов Талси Габбард, которая принимала участие в предвыборной гонке в 2020 году. Трамп пригласил Габбарт в своё поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы помочь в отработке некоторых вопросов, которые могут быть заданы ему в ходе дебатов.

Трамп заявлял, что хотел бы провести три раунда предвыборных дебатов с Харрис, а первый из них политик запланировал 4 сентября на телеканале Fox News. Вторые дебаты предполагалось провести на площадке телеканала ABC, и третий раунд дебатов организует телеканал NBC. На сегодняшний день Харрис подтвердила согласие на участие только в дебатах 10 сентября.