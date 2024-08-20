Вашингтон, 20 августа, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обнародует результаты пройденных им медицинских обследований и тестов на когнитивные способности. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он уточнил, что незадолго до беседы с журналистами прошёл одно медобследование и два когнитивных теста. Республиканец подчеркнул, что проверка показала, что у него нет каких-либо проблем со здоровьем и ментальным состоянием.

Трамп утверждает, что один из врачей якобы признался, что никогда не сталкивался с настолько идеальным случаем. Экс-глава государства также выразил мнение, что любой человек вне зависимости от возраста должен пройти когнитивный тест, если решится участвовать в президентских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа Трамп заявил, что у него есть сомнение в том, что вице-президент США Камала Харрис, которая решила побороться за пост главы государства, в состоянии участвовать в дебатах против него. Политик добавил, что его соперница не может нормально говорить без телесуфлёра по причине якобы «крайне низкого IQ».

19 августа глава Белого дома Джо Байден усомнился в психологической стабильности Дональда Трампа. Так он отреагировал на заявление республиканца о том, что действующего президента заставили отказаться от участия в предвыборной гонке в результате государственного переворота.

Ещё в конце июля Дональд Трамп утверждал, что откажется от участия в выборах, если у него выявят проблемы со здоровьем.