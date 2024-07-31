Чикаго, США, 1 августа, 2024, 00:01 — ИА Регнум. При выявлении проблем со здоровьем бывший президент США Дональд Трамп отказался бы от поста главы Белого дома. Об этом он заявил 31 июля на ежегодной конвенции Национальной ассоциации темнокожих журналистов в Чикаго.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь. Я хочу, чтобы любой, кто баллотируется на пост президента, прошёл тест на профпригодность, я думаю, это отличная идея», — пояснил Трамп.

Также он выразил готовность пройти когнитивный тест.

Как передавало ИА Регнум, американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети пост одного из подписчиков, который задал вопрос о том, почему нет границы для возраста президента США. Бизнесмен согласился, что должен быть установлен предельный возраст. В июне кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу исполнилось 78 лет.

21 июля действующий американский лидер Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Американский лидер отметил, что сделал это в интересах демократов и будущего страны. Он также призвал сделать кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре вице-президента США Камалу Харрис.

Решение Байдена выйти из предвыборной гонки не связано с состоянием его здоровья, подчеркнула 24 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

27 июля Дональд Трамп публично оскорбил своего главного оппонента в предстоящей президентской гонке и действующего вице-президента США Камалу Харрис. Он усомнился в её умственных способностях, назвав Харрис радикальной левой сумасшедшей, которая уничтожит США, если когда-либо придёт к власти.