Стерлитамак, Башкирия, 19 августа, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Трое пострадавших при разгерметизации трубопровода в Стерлитамаке находятся в реанимации. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.

Кадр из видео

В ведомстве уточнили, что их доставили в городскую больницу №1.

«Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжёлое, у третьего ― крайне тяжёлое», ― говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909832" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара в Стерлитамаке

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Врачи планируют провести телемедицинские консультации с федеральным центром.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошло возгорание на трубопроводе. Высота факельного горения составила почти 50 м. По предварительной информации, хлопок произошёл в ходе проведения работ на трубопроводе.

Позднее в этот же день в интернете появилась видеозапись с моментом взрыва на заводе на улице Уфимский тракт. На кадрах видно, как в небо поднимаются клубы огня, а затем пламя распространяется на деревья около территории предприятия и попадает на проезжую часть.

Пожарным удалось локализовать возгорание на заводе. Для тушения на место происшествия прибыли 20 специалистов и шесть единиц техники.