Стерлитамак, Башкирия, 19 августа, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования людей в результате возгорания на заводе в Стерлитамаке. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

МЧС России

Ранее вблизи территории одного из нефтехимических заводов при проведении работ по обследованию газовой магистрали произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси. Трое человек получили термические ожоги. Их госпитализировали в больницу для оказания помощи.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи и криминалисты прибыли на место происшествия. Они осмотрят территорию, допросят свидетелей и изымут документацию, необходимую для установления всех обстоятельств произошедшего.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909836" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара в Стерлитамаке

Следствию предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на предприятии.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на заводе удалось локализовать. Высота факельного горения составила почти 50 м. Для тушения на место происшествия прибыли 20 специалистов и шесть единиц техники.

Трое пострадавших находятся в отделении реанимации. Врачи оценивают состояние двоих пациентов как тяжёлое, одного — как крайне тяжёлое. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.