Москва, 19 августа, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин утвердил состав и президиум Совета по науке и образованию при президенте РФ. Соответствующий документ 19 августа опубликовали на официальном портале правовых актов.

ИА Регнум

Сам глава государства займёт пост председателя совета. Его заместителем станет зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. На должность секретаря назначается помощник президента Андрей Фурсенко.

В совет вошли 46 человек, в том числе члены правительства РФ, ректоры российских вузов, представители исполнительной власти и российского бизнеса.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития, а также перечень наиболее важных наукоёмких технологий. Российскому правительству поручено в течение трёх месяцев определить объём финансирования и механизм реализации указа, в том числе в рамках нацпроектов.

28 февраля глава государства утвердил новую стратегию научно-технологического развития России. В стратегии определяются цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации.