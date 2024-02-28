Москва, 28 февраля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития РФ. Соответствующий указ был подписан 28 февраля и опубликован на официальном портале правовой информации.

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

В стратегии определяются цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления государственной политики в этой области и меры по их реализации.

«Постановляю: утвердить прилагаемую стратегию научно-технологического развития Российской Федерации. Правительству Российской Федерации предусматривать при формировании проектов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию настоящего указа», — сказано в документе.

Указ главы государства вступает в силу с момента подписания.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года президент заявил, что зависимость от иностранных технологий ставит под угрозу суверенитет страны. Он отметил, что западные страны пытались «подсадить» Россию на свои платформы и стандарты, а потом закрыли доступ к ним.

В декабре 2023 года Путин заявил, что Россия не сможет существовать без суверенитета, который невозможен без обеспечения безопасности в области технологий и экономики. Он подчеркнул, что будущее каждого государства зависит от их технологического суверенитета.

8 февраля 2024 года президент поручил правительству в течение недели подготовить поправки в проект указа о внедрении новой стратегии технологического развития страны. Путин напомнил, что, поручая разработать эту стратегию, он подчеркнул её особое значение, приравняв по важности к стратегии национальной безопасности.