Москва, 19 июня, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития, а также перечень наиболее важных наукоёмких технологий. Указ об этом опубликован на сайте правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум Наука

В указе значится, что после рассмотрения предложения Совета при президенте РФ по науке и образованию, Путин постановил утвердить прилагаемые приоритетные направления научно-технологического развития и перечень наукоёмких технологий.

Российскому правительству поручено в течение трёх месяцев определить объём финансирования и механизм реализации указа, в том числе в рамках нацпроектов.

Помимо этого, за полгода нужно осуществить комплекс мероприятий по реализации государственной политики в области научно-технологического развития, в том числе внести в законодательство изменения в соответствии с указом, который вступил в силу 18 июня 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на заседании Совета по науке и образованию 13 июня заявил, что подпишет указ об утверждении приоритетных направлений научно-технического развития.

28 февраля президент утвердил новую стратегию научно-технологического развития России. В стратегии определяются цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации.

В ноябре 2023 года Андрей Белоусов, занимавший пост первого вице-премьера, в ходе встречи с Путиным представил законопроект и концепцию технологического развития страны. План включает в себя, в частности, проекты технологического суверенитета. Он нацелен на создание конкретной продукции — станкостроение, микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, дизелестроение, отдельные виды химии, медицинская техника, фармацевтика и другие.