Москва, 19 августа, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Монолитные работы на строящейся станции московского метро «Вавиловская» Троицкой линии завершены на 80%, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Михаил Метцель/ТАСС

«Это позволило приступить к обратной засыпке котлована песчаным грунтом — уже достигнут объём около 10 тыс. куб. м», — процитировала чиновника 19 августа пресс-служба градостроительного комплекса мегаполиса.

Ефимов добавил, что строители начали возводить стены и перегородки внутренних помещений и приступили к черновым архитектурно-отделочным работам. Вскоре планируется начать отделку пассажирской зоны станции.

В тоннелях завершают устройство жёсткого основания и монтаж верхнего строения пути в тоннелях, примыкающих к станции. При оформлении платформы акцент сделают на мощные колонны, которые облицуют яркими жёлтыми панелями.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Ефимов сообщил, что на станции «Академическая» Троицкой линии начались земляные и монолитные работы. Рабочие уложили на объекте более 14 тыс. куб. м бетона.