Москва, 15 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В Москве на станции «Академическая» Троицкой линии метро проводятся монолитные и земляные работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

РИА Новости/Павел Бедняков

По его словам, на строящейся станции метро «Академическая» продолжают проводить монолитные работы.

«Готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на треть. Строители уложили свыше 14 тысяч кубических метров бетона», — отметил Ефимов.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что специалисты приступают к активной фазе замораживания грунтов на водоотливной установке между «Академической» и соседней с ней станцией «Вавиловская».

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Троицкая линия московского метро станет одной из самых протяжённых в столице, а её станция «Университет Дружбы Народов» готова на 97%. Помимо этого, работы по возведению основных конструкций и отделке на станции «Новомосковская» тоже идут к завершению. Их общая готовность составляет 75%.