Ефимов рассказал о ходе строительства стации метро «Академическая»
Ефимов: монолитные конструкции станции метро «Академическая» готовы на треть
Москва, 15 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В Москве на станции «Академическая» Троицкой линии метро проводятся монолитные и земляные работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, на строящейся станции метро «Академическая» продолжают проводить монолитные работы.
«Готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на треть. Строители уложили свыше 14 тысяч кубических метров бетона», — отметил Ефимов.
Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что специалисты приступают к активной фазе замораживания грунтов на водоотливной установке между «Академической» и соседней с ней станцией «Вавиловская».
Как сообщало ИА Регнум, 14 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Троицкая линия московского метро станет одной из самых протяжённых в столице, а её станция «Университет Дружбы Народов» готова на 97%. Помимо этого, работы по возведению основных конструкций и отделке на станции «Новомосковская» тоже идут к завершению. Их общая готовность составляет 75%.