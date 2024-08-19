Москва, 19 августа, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Сотрудники московского метро 19 августа в честь православного праздника Преображения Господня, который также известен как Яблочный Спас, угощают пассажиров фруктами, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«В метро пассажирам раздадут свежие яблоки в индивидуальной упаковке», — процитировала его пресс-служба столичной администрации.

Фруктами угощают на станциях метро «Комсомольская» и «Черкизовская» Сокольнической линии, «Славянский бульвар», «Арбатская» и «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии. Всего в подземке установили 25 стоек «Живое общение», на которых раздадут пакетики с яблоками.

Ликсутов подчеркнул, что мэр Москвы Сергий Собянин поручил метрополитену проводить различные акции для пассажиров по случаю праздников.

Яблочный Спас является одним наиболее значимых праздников в православии. В этот день в храмах проводят молебны и освещают яблоки. Ими положено угощать нуждающихся. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл в течение прошлой ночи торжественное богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.