Пекин, 19 августа, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Китайские и филиппинские военные корабли столкнулись в Южно-Китайском море. Об этом сообщил журнал Newsweek.

AP/TASS

«Филиппинская сторона полностью несёт ответственность за столкновение», — приводит издание слова представителя береговой охраны Китая Ган Юя.

Он добавил, что в случае продолжения провокаций и нарушений Филиппины столкнутся с последствиями этой ситуации.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года в Южно-Китайском море у отмели Аюнгин столкнулись китайский и филиппинский корабли. Пекин обвинил Манилу в намеренной организации столкновения в спорной акватории.

В декабре филиппинская береговая охрана заявила об обнаружении у своего побережья 135 судов морского ополчения Китая. Их заметили в 320 км от острова Палаван.

7 июля в береговой охране Филиппин сообщили, что в исключительной экономической зоне страны самовольно остановился китайский корабль CCG-5901.

В 2016 году международный арбитражный трибунал в Гааге вынес решение в пользу Филиппин по поводу претензий КНР в Южно-Китайском море, заявив, что оно «не имеет юридической основы». Китайская сторона это решение не признаёт.