Манила, 7 июля, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Корабль береговой охраны Китая CCG-5901 самовольно остановился в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом написал представитель береговой охраны Филиппин (PCG) Джей Тарриэла в соцсети X.

Филиппинская береговая служба «Корабль-монстр»

Тарриэла назвал китайское судно «кораблем-монстром» — оно считается крупнейшим охранным кораблём в мире.

Филиппинский сотрудник написал, что бросив якорь, «монстр» пытается запугать.

«Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать», — заверил Тарриэла.

В 2016 году международный арбитражный трибунал в Гааге вынес решение в пользу Филиппин по поводу претензий КНР в Южно-Китайском море, заявив, что оно «не имеет юридической основы». Китайская сторона это решение не признаёт.

Как сообщало ИА Регнум, филиппинская береговая охрана (PCG) заявила об обнаружении у своего побережья 135 судов морского ополчения Китая. Их заметили в 320 км от острова Палаван.

Спор о территориях вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море ведётся между Китаем и несколькими странами — Филиппинами, Малайзией, Брунеем и Вьетнамом.

В Южно-Китайском море у отмели Аюнгин столкнулись китайский и филиппинский корабли. Пекин обвинил Манилу в намеренной организации столкновения с китайскими судами в спорной акватории.