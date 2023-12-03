Манила, 3 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Филиппинская береговая охрана (PCG) заявила об обнаружении у своего побережья 135 судов морского ополчения Китая. Их заметили в 320 км от острова Палаван. Китайские суда находились около спорного с Филиппинами рифа. Об инциденте написало австралийский портал ABC.net.

Ingo Schulz/IMAGO/Global Look Press

«По словам береговой охраны, китайские лодки были «рассредоточены и рассеяны» внутри рифа Уитсун в форме бумеранга (который на Филиппинах называется «Риф Джулиана Фелипе», китайское название — Нюэцзяо) примерно в 320 километрах к западу от острова Палаван», — сообщило издание.

Глава береговой охраны приказал патрулировать территорию около рифа Уитсун. Также в ведомстве заявили, что они привержены защите морской безопасности, территориальной целостности и суверенность прав юрисдикции страны в Западно-Филиппинском море (филиппинское название Южно-Китайского моря).

Спор об территориях вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море ведётся между Китаем и несколькими странами — Филиппинами, Малайзией, Брунеем и Вьетнамом.

Китайское морское ополчение входит в Народное ополчение Китая, являющееся частью НОАК (Народно-освободительной армии Китая). Ополченцы помогают береговой охране и ВМС в выполнении задач по морской охране, наблюдению и рекогносцировке (разведке на местности. — Прим. ред.), защите рыбаков, а также в логистических и поисково-спасательных операциях.

Как сообщало 22 октября ИА Регнум, в Южно-Китайском море у отмели Аюнгин столкнулись китайский и филиппинский корабли. Пекин обвинил Манилу в намеренной организации столкновения с китайскими судами в спорной акватории.

В свою очередь в Национальной оперативной группе правительства Филиппин в Западно-Филиппинском море сообщили, что к столкновению судов привели опасные манёвры кораблей морской полиции Китая.