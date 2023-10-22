Пекин, 22 октября, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Филиппины намеренно организовали столкновения с китайскими судами в районе спорной акватории Южно-Китайского моря. Такое заявление 22 октября сделали в управлении береговой охраны КНР.

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«Это были злонамеренные действия, которые привели к повышению напряжённости», ― говорится в сообщении ведомства в соцсети Weibo.

В береговой охране Китая добавили, что Филиппины серьёзно нарушили международные правила и угрожали безопасности китайских судов.

Инциденты произошли 22 октября у отмели Аюнгин. Как заявила китайская сторона, береговая охрана пыталась оттеснить филиппинское судно, которое предприняло «самовольные действия», в результате чего произошло лёгкое столкновение с катером КНР.

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Спустя два часа к месту происшествия прибыл катер береговой охраны Филиппин. Он нарочно задним ходом протаранил правый борт находившегося рядом китайского рыболовецкого судна, добавили в береговой охране.

В свою очередь в Национальной оперативной группе правительства Филиппин в Западно-Филиппинском море (филиппинское название Южно-Китайского моря) заявили, что к столкновению судов привели опасные манёвры кораблей морской полиции Китая.

Как сообщало ИА Регнум, Китай много лет ведёт территориальные споры с несколькими странами в Юго-Восточной Азии из-за Парасельских островов и Спратли в Южно-Китайском море.

В январе китайская береговая охрана прогнала филиппинских рыбаков в спорной акватории Аюнгин. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший заявил, что Манила из-за этого направит Китаю протест. Он надеется, что стороны смогут урегулировать вопрос ловли рыбы в спорной акватории, и не видит в слежке за филиппинскими рыболовецкими лодками пользы для Китая.

В начале апреля появилась информация, что Вашингтон получил расширенный доступ к четырём военным базам на Филиппинах. При этом президент Филиппин заверил Китайскую Народную Республику в том, что предоставленные США военные базы не представляют кому-либо угрозы и не будут использованы для нападения на кого бы то ни было.