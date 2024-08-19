Уфа, 19 августа, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Пожар на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке в Башкирии удалось локализовать. Об этом 19 августа сообщили в МЧС России.

Кадр из видео

«По предварительным данным, [в результате пожара] пострадали три человека», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 августа на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошло возгорание на трубопроводе. Также стало известно, что высота факельного горения составила около 50 метров. По предварительной информации, хлопок произошёл в ходе проведения работ на трубопроводе.

Позднее в этот же день в интернете появилась видеозапись с моментом взрыва на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке. На этих кадрах видно, как в небо поднимаются клубы огня, а затем пламя распространяется на деревья около территории завода и попадает даже на проезжую часть.