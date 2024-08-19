Стерлитамак, Башкирия, 19 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Момент взрыва на нефтехимическом предприятии в Стерлитамаке попал на запись автомобильного видеорегистратора. Кадры 19 августа опубликовал Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На них видно, как в небо резко устремляются клубы огня. Через несколько секунд пламя распространяется на деревья, растущие рядом с территорией завода. Частично оно попадает даже на проезжую часть.

Как сообщало ИА Регнум, на улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Для тушения на место происшествия прибыли 20 специалистов и шесть единиц техники. Предварительно, пострадали три человека.