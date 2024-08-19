Пролетарский район, Ростовская область, 19 августа, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где горит промышленный склад после атаки украинского беспилотника, сообщила 19 августа администрация Пролетарского района.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«На территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 ч. 19.08.2024 введён режим чрезвычайной ситуации», — сообщили местные власти.

Тушение пожара продолжается вторые сутки, угрозы распространения огня на жилые дома нет. По последним данным, в результате пострадали 18 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа в результате падения сбитых беспилотников ВСУ на одном из ростовских предприятий вспыхнул пожар. Во время тушения возгорания украинские военные предприняли попытку повторно атаковать промышленную базу.

В Минобороны проинформировали, что в ночь на 18 августа над территорией России нейтрализовали пять вражеских беспилотников самолётного типа. Два из них сбили в Ростовской области.