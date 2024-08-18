Москва, 18 августа, 2024, 07:41 — ИА Регнум. В ночь на 18 августа над российской территорией было нейтрализовано пять вражеских беспилотников самолётного типа. Подробности сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Дежурными средствами противовоздушной обороны было сбито в небе пять украинских БПЛА. Из них два — над территорией Белгородской области, один ликвидировали над Курской областью и два беспилотника сбили над Ростовской областью.

Последствия на земле уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, на юго-востоке Ростовской области в результате падения сбитых беспилотников ВСУ на одном из предприятий ночью 18 августа случился пожар — загорелось дизтопливо.

Во время тушения огня боевики предприняли попытку повторно атаковать промышленную базу. Работа пожарных была на время приостановлена.

Взрывы прогремели в Киеве ночью 18 августа, написал украинский телеканал «Общественное».

Защиту Курской атомной электростанции усилили для противодействия потенциальным атакам со стороны ВСУ.

ВС России освободили населённые пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в Донецкой Народной Республике, проинформировали 16 августа в Минобороны.