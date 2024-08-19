Берлин, 19 августа, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Сокращение помощи от властей Германии станет фатальным сигналом для Украины. Такое мнение 19 августа высказал глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии ФРГ Михаэль Рот. Его слова привело издание N-tv.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

«Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дополнительных средств на новую военную помощь (киевскому режиму. — Прим. ред.), это станет фатальным сигналом Украине со стороны федерального правительства [ФРГ]», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) 17 августа написала, что у ФРГ нет средств для новой помощи Украине, согласно планируемому бюджету. По информации издания, причиной этого стало решение ведомства канцлера Германии Олафа Шольца, согласно которому дополнительные заявки от минобороны больше не должны утверждаться.

Позднее в этот же день британское издание UnHerd написало, что немецкие власти могут перестать оказывать помощь Украине из-за появившейся информации о причастности Киева к подрывам «Северных потоков».

Немецкий политик Сара Вагенкнехт 10 августа призвала Берлин прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине. Она уточнила, что немецкому правительству вместо этого стоит немедленно начать вкладывать средства в гражданскую инфраструктуру страны.