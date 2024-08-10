Берлин, 10 августа, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Власти Германии должны прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине. Об этом 10 августа заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

Dominik Butzmann/Global Look Press

«Нам немедленно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не выделение всё новых и новых денег немецких налогоплательщиков на дорогостоящее вооружение и конфликт на Украине», — написала она на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Вагенкнехт подчеркнула, что такая политика немецкого правительства привела к обогащению оружейного концерна Rheinmetall, а экономику страны ― к упадку.

Как сообщало ИА Регнум, из отчёта МИД ФРГ, опубликованного 19 января, следует, что с начала СВО Германия выделила на помощь Украине почти €28 млрд. Средства направили на обширную программу помощи зимой, на поддержку украинских беженцев, борьбу с военными преступлениями, гуманитарную помощь и разминирование.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что Германия продолжит оказывать помощь киевскому режиму, в частности поставит ему почти 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году. Он уточнил, что производство сейчас увеличивается.

При этом Германия в рамках бюджета на 2025 год вдвое сократила помощь Украине. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов считает, что это решение Берлина по сворачиванию поддержки Киева показательно для Европы. По его словам, вслед за Германией сокращать поддержку Вооружённым силам Украины начнут и другие страны Евросоюза.

Главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер считает, что Германия, чья уязвимость в экономической и военной сферах усилилась с 2022 года, по итогам украинского конфликта окажется проигравшей стороной.