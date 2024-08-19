Суджа, Курская область, 19 августа, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Силами российских войск остановлено продвижение боевиков киевского режима к юго-востоку Суджи в Курской области. Об этом сообщил журналистам оператор расчёта FPV-дронов с позывным Панда.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Российским войскам даже удалось отбить несколько населённых пунктов. По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва», — сказал военный.

По его словам, командование ВС России перебросило расчёты FPV-дронов для уничтожения техники противника в приграничных районах Курской области. Боевики всё же пытаются пробиться в Суджу, обойти, чтобы отрезать пути на Курск. В свою очередь российские беспилотники бьют по целям ВСУ, перекрывая им пути подвоза и передвижения техники, заключил Панда.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики зашли в курское приграничье 6 августа. За сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 300 человек, проинформировало 18 августа Министерство обороны РФ. За всё время боевых действий в Курской области противник лишился более 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, 45 бронетранспортёров, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Российские подразделения работают в городе Судже Курской области. Силы ВСУ с каждый днём тают, несмотря на временную инициативу за счёт сосредоточения большого количества ресурсов на один участок, заявил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.