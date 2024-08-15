Суджанский район, Курская область, 15 августа, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Российские подразделения работают в городе Судже Курской области. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Виктор Антонюк / РИА Новости

«В Судже до сих пор остаются ещё наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100%», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, силы ВСУ с каждый днём тают, несмотря на временную инициативу за счёт сосредоточения большого количества ресурсов на один участок.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Алаудинов рассказал, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа. По его словам, после захвата АЭС Киев хотел выйти на переговоры с Москвой, предъявив ей ультиматум.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.