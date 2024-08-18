Киев, 18 августа, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Семикратная чемпионка Украины и участница Олимпийских игр 2016 года, прыгунья в высоту Оксана Окунева в соцсетях высказалась в защиту русского языка и обратилась «к националистам из Западной Украины».

(сс) Zorro2212

Спортсменка, родом из города Николаева, указала, что большая часть коренных украинцев, их предки, жившие ещё до появления Украины, говорили и до сих пор говорят на русском языке.

«Русский язык придумал не Путин, не Ельцин и не их предшественники. Как надоело видеть посты о том, как порочат русский язык! Говорю для националистов из Западной Украины! Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русский языки произошли из древнерусского языка», — написала украинка.

Окунева призвала националистов не стыдиться русского языка и не делить народ по языковому признаку.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России разработало новую стратегию противодействия экстремизму. Об этом говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина.

Закрепление термина «русофобия» позволит также юридически защищать россиян, которых преследуют в других странах. «Отмена русских» стала нормой во многих государствах Запада, а наибольшего размаха достигла на Украине и в Прибалтике. После принятия новой стратегии Россия сможет эффективно и действенно реагировать на случаи русофобии.

В столице Украины с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым.