Москва, 18 августа, 2024, 07:04 — ИА Регнум. В столице Украины с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Чаще всего на их место приходят топонимы нацистского происхождения, сообщили эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Анализ показал, что в период с 2014 по 2024 год в Киеве переименовали 555 улиц, проспектов, бульваров, площадей и переулков из 2845. При этом 321 переименование произошло в 2022–2024 годах.

Кроме того, другие названия получили 16 станций киевского метро из 52.

В проводимой киевским режимом политике эксперты усмотрели две тенденции — это декоммунизация (337 единиц, 61%) и дерусификация (216 единиц, 39%).

В настоящее время в Киеве сохранилось менее 60 внутригородских объектов, которые подлежат переименованию в рамках законов «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики», «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии», «Про географические названия» и других.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он против переименований улиц города. По его словам, закон «о деколонизации топонимов» принуждает жителей города отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом.

Украина из-за переименований топонимов стала страной неизвестных улиц и потерянных смыслов, считает депутат Верховной рады Максим Бужанский. Украинцы давно поняли, что смысла в законе «О деколонизации топонимов» нет, добавил он.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.