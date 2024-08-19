Донецк, 19 августа, 2024, 07:00 — ИА Регнум. В течение недели, 12–18 августа, системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой было сорвано 145 атак беспилотников ВСУ, сообщила официальный представитель управления ФСБ по ДНР Оксана Семесенко.

УФСБ России по ДНР

Система фиксировала повышенную активность разведывательных беспилотников ВСУ вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка, там были перехвачены дрон самолётного типа и квадрокоптер, отметила Семесенко.

«В Кировском районе «Купол Донбасса» подавил вражеский беспилотник, предотвратив атаку на объект энергетической инфраструктуры, после которой могли остаться без электричества несколько районов города», — отметила официальный представитель управления.

Кроме того, взрывотехники ФСБ в ходе осмотра одного из дронов обнаружили самодельное взрывное устройство с электронным блоком управления и с помощью мобильного робототехнического комплекса обезвредили и уничтожили боевой заряд на полигоне.

Слаженная работа специалистов и своевременная реакция граждан позволила оперативно выявлять места падения беспилотников и не допустить жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре, добавила Семесенко.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа ФСБ сообщила, что системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол» был предотвращён теракт в одной из школ в Кировском районе Донецка. Был перехвачен украинский FPV-дрон, вооружённый самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона.

6 августа в Донецке система «Купол» перехватила украинский дрон «Баба-яга», который двигался в сторону государственного промышленного объекта, сообщала ФСБ. Беспилотник был оснащён пятью самодельными взрывными устройствами на базе выстрелов от ручного гранатомёта.