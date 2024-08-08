Донецк, 8 августа, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Российской системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол» предотвращён теракт в одной из школ в Кировском районе Донецка, сообщила 8 августа пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России по ДНР.

УФСБ России по ДНР

«Перехвачен украинский FPV-дрон, вооружённый самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона», — сообщило ведомство.

Взрывотехники детально осмотрели боезаряд и обнаружили на нём устройство «неизвлекаемости». Оно могло инициировать взрыв при попытке обезвреживания. Специалисты обезвредили дрон на специализированном полигоне и уничтожили боевой заряд с общей массой взрывчатого вещества около 1 кг.

УФСБ по ДНР уточнило, что сотрудникам ведомства удалось избежать жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в Авдеевке (ДНР) нашли схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный ВСУ во время отступления из города. В тайнике находились гранатомёт Socrat шведского производства, американский ручной противотанковый гранатомёт M72A6 и 29 гранатомётных выстрелов ПГ-9.

В Мариуполе 7 августа ФСБ обнаружила схрон с оружием и секретными документами министерства обороны Украины. Там находились гранатомёт «Форт-600» и девять гранат к нему.

В сентябре 2023 года силовики обезвредили два взрывных устройства, заложенных на опорах ЛЭП в Калужской области.