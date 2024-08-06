Москва, 6 августа, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В Донецке система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол» перехватила украинский дрон «Баба-яга», который двигался в сторону государственного промышленного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

Пресс-служба УФСБ по ДНР

Попытка киевского режима совершить очередную террористическую атаку была сорвана в Петровской районе столицы ДНР.

«Перехвачен вражеский дрон «Баба-яга», вооружённый пятью самодельными взрывными устройствами на базе выстрелов от ручного гранатомёта. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили боевые заряды на специализированном полигоне», — рассказали в ФСБ.

Пресс-служба УФСБ по ДНР

Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре допущено не было.

4 августа военкор Александр Сладков рассказал, что российский снайпер успешно поразил украинский дрон «Баба-яга» в районе Красногоровки в Донецкой Народной Республике. На опубликованных кадрах как раз была запечатлена успешная стрельба бойца по украинскому беспилотнику.