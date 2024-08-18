Лондон, 18 августа, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Украинские войска используют британские беспилотники в ходе нападения на Курскую область. Об этом пишет британская газета The Sunday Times, ссылаясь на источники.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Вместе с этим, по информации источников газеты, британское руководство также активно вовлечено в процессы обсуждения военных планов ВСУ.

Власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами». В этом признался в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Западные союзники Украины, в свою очередь, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.