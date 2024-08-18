Лукашенко заявил, что Украина уже прошла денацификацию
Минск, 18 августа, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Украина уже денацифицирована, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал он в ходе интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».
Как сообщало ИА Регнум, 15 августа политик назвал украинский конфликт «драчкой» и заявил, что высокопоставленные американские чиновники заинтересованы в гибели как можно большего числа россиян и украинцев. Он также призвал страны сесть за стол переговоров.
18 августа Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия видят, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против союзного государства. По его словам, оборона западной границы Белоруссии проработана Минском и Москвой.
Белорусский лидер сообщил, что единственной «красной линией» для Минска является государственная граница Белоруссии. Лукашенко пояснил, что страна не хочет войны с НАТО, но будет готова дать мгновенный ответ на агрессию, если такая агрессия произойдёт.