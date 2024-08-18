Минск, 18 августа, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Украина уже денацифицирована, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Henadz Zhikov/Global Look Press Александр Лукашенко

«Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал он в ходе интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа политик назвал украинский конфликт «драчкой» и заявил, что высокопоставленные американские чиновники заинтересованы в гибели как можно большего числа россиян и украинцев. Он также призвал страны сесть за стол переговоров.

18 августа Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия видят, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против союзного государства. По его словам, оборона западной границы Белоруссии проработана Минском и Москвой.

Белорусский лидер сообщил, что единственной «красной линией» для Минска является государственная граница Белоруссии. Лукашенко пояснил, что страна не хочет войны с НАТО, но будет готова дать мгновенный ответ на агрессию, если такая агрессия произойдёт.