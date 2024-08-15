Минск, 15 августа, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Высокопоставленные американские чиновники заинтересованы в гибели в конфликте на Украине как можно большего числа россиян и украинцев, заявил 15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

Максим Гучек/БелТА/ТАСС

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна на Западе», — сказал он.

По словам белорусского лидера, высокопоставленные чиновники «американского происхождения» хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга.

«Они говорят, дословно: «Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут». Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения», — заявил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения украинской армией воздушного пространства Белоруссии Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны страны привели в повышенную боевую готовность. Лукашенко уточнил, что спустя некоторое время силы ПВО уничтожили несколько целей над Белоруссией.

Министр обороны страны Виктор Хренин 10 августа сообщил, что Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях. Хренин пояснил, что такое решение он принял, учитывая обстановку, складывающуюся на Украине, а также в Курской области, с целью реагирования на любые возможные провокации. По его словам, подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии уже получили задачи выдвинуться в район украинской границы. Кроме того, было осуществлено наращивание сил и средств зенитно-ракетных и радиотехнических войск и авиации.

Хренин также отметил, что пролёт украинских беспилотников над территорией Белоруссии можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.