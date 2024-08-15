Минск, 15 августа, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Ответ Белоруссии в случае нарушения государственной границы будет мгновенным, заявил 15 августа президент страны Александр Лукашенко.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Это и есть единственная «красная линия» для Минска, сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1», передаёт белорусское государственное информагентство «Белта».

«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких «красных линий» не будет. Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только наступили на неё (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный», — сказал президент Белоруссии.

Журналисты попросили Лукашенко прокомментировать инцидент с пролётом украинских БПЛА над территорией Белоруссии. Минск не хочет начала боевых действий, но готов к такому сценарию, отметил Лукашенко. Граница укреплена, все подразделения вооружённых сил получили и выполнили необходимые команды, добавил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства Военно-воздушные силы и войска ПВО были приведены в повышенную боевую готовность.

10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях с целью реагирования на возможные провокации. Начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны Валерий Ревенко заявил, что пролёт украинских беспилотников над территорией Белоруссии можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.

МИД Белоруссии 10 августа вызвал временного поверенного в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил ей решительный протест. 12 августа в ведомство также вызвали поверенного в делах Евросоюза Стена Нёрлова, ему сообщили, что на дронах была маркировка стран ЕС, и заявили, что подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его расширением в том числе на страны ЕС.

Киев не считает нужным реагировать на требование Минска принять меры для исключения пролёта беспилотников ВСУ над территорией Белоруссии, заявил 13 августа официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Обстановка на границе Белоруссии с Украиной находится под полным контролем, пограничники несут службу в усиленном режиме, отмечал 12 августа официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.