Ставрополь, 18 августа, 2024, 13:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае разбился частный легкомоторный самолёт «Злин-42», пилот погиб, сообщил 18 августа Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник.

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Global Look Press

По этим данным, крушение произошло при проведении тренировочного полёта в 1,5 км от аэродрома «Рыздвянный».

Пассажиров на борту самолёта не было. На земле жертв и разрушений в результате катастрофы нет, сказано в материале. Причины ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа частный легкомоторный самолёт пропал с радаров в Приморском крае. На борту находились мужчина и женщина — авиапутешественники из Омска. Сообщалось, что воздушное судно попало в густой туман и рухнуло на Лысой горе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 7 августа пропавший самолёт обнаружили разбитым. Оба находившихся на борту погибли.

В июле легкомоторный самолёт «Коала» потерпел крушение в районе населённого пункта Красный Курган в Карачаево-Черкесии. На борту находились два человека, один из них погиб на месте, второго доставили в больницу, где он позднее скончался. По предварительной информации, крушение могло произойти из-за того, что пилот не справился с управлением. Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть человека.