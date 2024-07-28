Черкесск, 28 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Красный Курган в Карачаево-Черкесии потерпел крушение легкомоторный самолёт. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«На борту находились два человека, оба выжили», — отмечается в тексте публикации.

По данным источника, на место начали прибывать экстренные службы. Причины ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в июне легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку на Тураевское шоссе в районе Лыткарино. Предварительно, сообщалось, что погибших и пострадавших, а также разрушений в результате аварийной посадки нет.

Украинские СМИ писали, что легкомоторный учебный самолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта в Харькове 27 июля. Речь шла о самолёте К-10 Swift. В результате инцидента погиб пилотировавший воздушное судно курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.