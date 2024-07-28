Черкесск, 28 июля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Крушение легкомоторного самолёта «Коала» в Карачаево-Черкесии могло произойти из-за того, что пилот не справился с управлением воздушным судном, сообщил 28 июля Telegram-канал «112».

112

По факту происшествия следователи Западного межрегионального СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным следствия, легкомоторное воздушное судно упало в районе населенного пункта Красный Курган. Предварительно, на борту находилось два человека, один из которых от полученных травм скончался на месте происшествия.

Правоохранители проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, пострадавшего в результате крушения самолёта доставили в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Для ликвидации последствий происшествия привлекли группировку сил и средств в количестве 15 человек, пять единиц техники, отметили в МЧС.

На месте инцидента продолжают работу экстренные службы.