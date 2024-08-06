Владивосток, 6 августа, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи легкомоторного самолёта в Приморском крае. Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Markus Mainka/Global Look Press

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — заявили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, днём 6 августа в районе горы Лысая на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморья пропала связь с воздушным судном Bristell RGRA-5500G. Самолёт следовал с аэродрома «Пушистый» Сахалинской области. На борту, помимо пилота, был один пассажир.

Первоначальные поиски воздушного судна результатов не дали. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в самолёте находились мужчина и женщина — авиапутешественники из Омска. Telegram-канал «112» со ссылкой на диспетчера воинской части ПВО сообщили, что воздушное судно на Серебряном перевале попало в густой туман и рухнуло на Лысой горе.

28 июля в Карачаево-Черкесии рухнул легкомоторный самолёт, на борту которого находились два члена экипажа. Первый погиб на месте, второй скончался в больнице. По предварительной информации, крушение могло произойти из-за того, что пилот не справился с управлением.