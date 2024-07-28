Черкесск, 28 июля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. В результате крушения легкомоторного самолёта в районе населённого пункта Красный Курган в Карачаево-Черкесии один человек погиб. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

РИА Новости/Виталий Аньков

«На борту находились два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального министерства.

Крушение потерпел самолёт фирмы «Коала RA0897G». Для ликвидации последствий авиакатастрофы МЧС задействовало группу из шести человек и три единицы техники. Всего в ликвидации последствий ЧП участвуют 15 специалистов.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о падении в районе Красного Кургана легкомоторного самолёта с двумя людьми на борту. Канал сообщил, что оба выжили. О причинах падения самолёта не сообщалось.