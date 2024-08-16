Курск, 16 августа, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Пенсионера из Курской области Александра Григорьева, над которым издевались украинские военные, до сих пор ищут, рассказал глава Суджанского района Александр Богачев.

Кадр из видео

«Что украинские боевики с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, ещё что. Все наши службы и волонтёры оповещены о пропаже, все занимаются поисками», — сказал Богачев «РИА Новости».

Дочь Александра Григорьева, над которым в Судже издевался украинский военный с символикой СС на каске, рассказала о его пропаже 15 августа. По её словам, последний раз они виделись с отцом 6 августа, во время переезда из Гоголевки в квартиру в Судже, где он должен был дожидаться её приезда.

Женщина пояснила, что увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом. Однако, оказалось, мужчина к тому времени куда-то ушёл, в квартире его не было.

Как передавало ИА Регнум, указанный инцидент произошёл несколько дней назад, однако кадры начали распространяться в Сети только 15 августа. На видеозаписи украинские военные, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером.

По данным СМИ, боевиком ВСУ, который в нацистской каске унижает 74-летнего российского пенсионера в, предположительно, Судже Курской области, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что назначил награду в 5 млн рублей за поимку украинских боевиков, глумившихся над пожилым жителем Курской области.