Симферополь, 18 августа, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Попытки Вооружённых сил Украины атаковать Крымский мост являются актами терроризма, заявил 18 августа глава крымского парламента Владимир Константинов.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«Это террористические попытки нанести вред гражданской инфраструктуре. К киевскому режиму нужно относиться, как к террористам. Тут всё в России определено», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, необходимо уничтожать в первую очередь главарей террористических группировок и на это должна быть нацелена вся российская силовая машина.

Константинов подчеркнул, что Крым — защищённый регион, который готов к любым провокациям.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 августа силы ПВО России отразили групповой удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Все ракеты были уничтожены.

Также сообщалось, что в ночь на 16 августа средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Чёрного моря пять беспилотников ВСУ самолётного типа. Кроме того, были поражены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.