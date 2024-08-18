Симферополь, 18 августа, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Защиту Курской атомной электростанции (АЭС) усилили для противодействия потенциальным атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в эфире радио «Спутник» в Крыму главный редактор аналитического онлайн-издания «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.

Илья Питалев/РИА Новости

«Защита АЭС в обычных случаях поручается Росгвардии, поскольку завоз ядерного топлива состоялся, это значит, что охрана усилена, поскольку топливо есть топливо», — сказал эксперт.

Марцинкевич добавил, что Курская АЭС работает штатно. Вряд ли пробравшийся на территорию региона контингент сможет физически подойти к станции.

Как сообщало ИА Регнум, не остаётся сомнений в том, что Киев, согласно поступающей информации, активно ведёт подготовку к нападению на Курскую атомную электростанцию, заявила 17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала Организацию Объединённых Наций и Международное агентство по атомной энергетике незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Украиной провокационных акций, не допустить нарушения ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил Совбезу ООН созвать экстренное совещание для предотвращения атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС. Он также призвал руководителей западных стран публично высказаться по данному вопросу, отметив, что в противном случае они будут считаться соучастниками подготовки преступления.