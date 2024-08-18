Санкт-Петербург, 18 августа, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за один день получил десять исков от ФКУ «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» с требованиями взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) более 40 млн рублей.

Vorkott Здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области

По сведениями картотеки арбитражных дел, 15 августа было подано десять исков к ВСК на сумму в 49,454 млн рублей. В качестве третьего лица указывается Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ».

Суд принял к производству уже три из десяти исков: самый крупный на сумму в 12,645 млн рублей, а также иски на 6,951 млн рублей и на 875,2 тыс. рублей. Судебные заседания по ним назначены на декабрь.

Как сообщало ИА Регнум, суд арестовал экс-начальника филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова.

По этому уголовному делу проходят ещё несколько сотрудников частных компаний, которые были аффилированы с ВСК и выполняли работы в рамках госконтракта. По предварительной информации, ущерб от их действий составляет 200 млн рублей.

235-й гарнизонный военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. По данным следствия, Демчик до апреля 2018 года работал начальником вещевого управления. Весной 2017 года к нему обратился гендиректор одной из коммерческих организаций, желающий при содействии Демчика решить вопросы об участии своей компании в исполнении госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд ВС России. За покровительство обвиняемый получил взятку в 4 млн рублей.

В 2017–2018 годах организация взяткодателя привлекалась в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд российских военных. С ней заключили 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей.