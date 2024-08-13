Вашингтон, 13 августа, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Независимого кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки Роберта Кеннеди — младшего не включат в бюллетень на выборах главы Белого дома в штате Нью-Йорк, пишет газета The New York Post.

ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший

«Указание Кеннеди адреса Кротон-Лейк-Роуд, 84 (в населённом пункте Катона в штате Нью-Йорк) в качестве своего «места жительства» было ложным заявлением, что требует признания петиции недействительной», — цитирует газета слова из решения суда низшей инстанции округа Олбани.

При этом решение, по которому Кеннеди-младший подаст апелляцию, может повлиять на его включение в выборные бюллетени в других американских штатах.

Как передавало ИА Регнум, ранее Роберт Кеннеди — младший заявил, что есть сомнения, что президент США Джо Байден в реальности руководит страной. Таким образом он прокомментировал участие американского лидера в дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом.

Он назвал дебаты «печальной историей для демократии». По его мнению, оба участника этой встречи не ответили на действительно важные вопросы. Сам Кеннеди не смог принять участия в дебатах, так как не выполнил условия. Он отвечал на задаваемые Байдену и Трампу вопросы на своей странице в соцсети X.