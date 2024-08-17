Лондон, 18 августа, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Власти Британии получили уже почти 14 тыс. обращений за компенсациями полученного вреда здоровью от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на официальные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что уже произведены выплаты британцам, перенесшим инсульты и инфаркты, получившим образование опасных тромбов, воспаление спинного мозга, чрезмерное опухание конечностей и паралич лицевого нерва.

Около 97% жалоб поступили от пациентов, привитых вакциной, которая была произведена британской фармацевтической компанией AstraZeneca. Остальные касаются жалоб от тех, кому вводились американские вакцины от компаний Pfizer и Moderna.

На данный момент компенсации получили лишь 175 заявителей — им полагается единоразовая выплата в размере 120 тыс. фунтов стерлингов (155 тыс. долларов). Более 5,5 тыс. жалоб были отклонены, из них 519 — ещё до медобследования.

Для назначения компенсации утрата трудоспособности должна быть не менее 60%.

С 2023 года в британском суде рассматривается коллективный иск, поданный против AstraZeneca родственниками людей, умерших или тяжело пострадавших после вакцинации от коронавируса.

Как сообщало ИА Регнум, масштабное применение таких вакцин, как Pfizer и Moderna, могло привести к увеличению избыточной смертности среди молодёжи в европейских странах. Об этом председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков написал 3 августа в Telegram-канале.

В феврале директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал ожидаемыми выводы о том, что применение мРНК-вакцин от коронавируса вызывает развитие осложнений. Он пояснил, что организм человека воспринимает матричную РНК как чужеродную информацию, которую нужно уничтожить. В результате у вакцинированных людей гораздо чаще выявляли миелиты и миокардиты по сравнению с теми, кто не получал вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

В 2021 году ряд европейских стран приостановил применение вакцины AstraZeneca из-за сообщений о серьёзных осложнениях. В частности, появились данные об образовании тромбов у привитых пациентов в Дании и Италии.